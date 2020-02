Kotimaa

Metsä­teollisuus ja Paperiliitto ratkoivat työkiistaa torstaina aamuyöhön, mutta neuvottelu­tulosta ei syntyny

Metsäteollisuuden

Kiky-tuntien

ja Paperiliiton työkiistaa soviteltiin pitkälle perjantaiaamun puolelle, mutta neuvottelutulosta ei saatu aikaan. Valtakunnansovittelijan toimisto kertoi Twitterissä hieman ennen puolta kahta perjantaiaamuna, että sovittelu jatkuu iltapäivällä kello 14. Osapuolet olivat olleet koolla torstaista aamuyhdeksästä lähtien.Osapuolet istuivat sovittelussa edellisen kerran maanantaina.Työkiistaan odotetaan ratkaisua, sillä paperiteollisuudessa alkoi lakko viime viikon maanantaina. Paperiliitto ilmoitti sunnuntaina pidentävänsä työtaistelutoimiaan viikolla neuvottelujen vauhdittamiseksi. Paperiliiton työehtosopimusneuvottelukunta päätti tuolloin, että meneillään oleva lakko jatkuu helmikuun 24. päivän aamuvuoroon asti.Metsäteollisuus on puolestaan aiemmin ilmoittanut kolmen vuorokauden työsulusta 10. helmikuuta alkaen.kohtalo on ollut työmarkkinakierroksella toistuvan huomion kohteena, ja asetelma on hiertänyt myös metsäteollisuuden neuvotteluissa. Työntekijäjärjestöt ovat tavoitelleet laajasti kiky-tuntien poistamista, kun taas työnantajajärjestöt ovat puolustaneet niitä.Torstaina kerrottiin, että kiky-tunnit poistuvat uudesta työehtosopimuksesta kemian alalla. Ne korvautuvat uusilla työaikamalleilla.