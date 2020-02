Kotimaa

Miten Ruotsin-laivalla toimittaisiin, jos laivalla epäiltäisiin koronavirusta?

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006397714.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöskään

Nöjd sanoo

Tallink

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006387195.html

Tallink