Villisikojen metsästys on kovassa kasvussa: Afrikkalaisen sikaruton tulo Suomeen olisi katastrofi, sanoo riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kotimaa

Villisikojen metsästys on kovassa kasvussa: Afrikkalaisen sikaruton tulo Suomeen olisi katastrofi, sanoo riist

Villisikojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metsästyksellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Villisikoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenteessä