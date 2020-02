Kotimaa

Hallitus kaavailee uusia koulutuspaikkoja tuhansille, jotta vanhusten hoitajamitoitus voisi toteutua

Vanhusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetus-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perhe-