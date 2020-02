Kotimaa

Porin Pihlavassa ammuttu laukauksia, kuusi otettu kiinni

Pihlavassa on ammuttu useita laukauksia, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.Poliisi kertoo, että ampumisen takia useita henkilöitä on otettu kiinni. Yhteensä kuusi ampumisesta epäiltyä henkilöä on poliisin hallussa.Poliisin mukaan tilanne on hallinnassa. Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut.tietojen mukaan laukauksia kuultiin Pihlavassa asuinalueella. Poliisi tutkii Pistotien varrella olevaa tapahtumapaikkaa.Alue on turvallinen, mutta edelleen poliisin eristämä. Poliisi määräsi aiemmin ihmisiä pysymään sisä­tiloissa ja välttämään turhaa liikkumista alueella Tasatie-Pistotie-Seitatie.Uutinen päivittyy.