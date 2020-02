Kotimaa

Arviointia peruskoulussa yhtenäistetään: ”Pärstäkerroin” ei vaikuta eikä ”armovitosia” anneta

Numerot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jatkossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin arviointi muuttuu:

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005695041.html