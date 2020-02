Kotimaa

1920-luvulla oikeusasia­miehelle ehdotettiin sivuhommaksi halkojen pilkkomista, mutta nyt sisään tulvii kantel

Ensimmäiset

”Tällaisia tarpeettomia virkoja ei tietysti ole syytä ylläpitää.”

Lehteä

Historiansa

”Vankiloissamme pidetään liian herkullista ruokaa.”

Tästä

Työväenlehdistön

Kun kaikkia

”Kanteluinstituutio on aivan loistava innovaatio.”

Valvontaa

Oikeusasiamiehen

Jääskeläinen