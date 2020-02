Kotimaa

”En osaa sanoa, onko tämä hyvä vai huono asia” – Aamulehden toimitus otti Sanoma-kaupan hämmentyneenä vastaan

Aamulehden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tampereen