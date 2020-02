Kotimaa

Vauvakato niittää Suomesta kouluja: 20 vuodessa perus­koululaisten määrä kutistuu neljänneksen

Peruskoulujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006281997.html

Koulupohdintaa

Kuntien

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006369330.html

Lukiot