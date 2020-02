Uhri luonnehtii epäiltyä kahden vuoden vankeutta kemiläisperheen asunnossa helvetiksi: ”Minua kohdeltiin huonommin kuin koiraa”

Kotimaa

Uhri luonnehtii epäiltyä kahden vuoden vankeutta kemiläisperheen asunnossa helvetiksi: ”Minua kohdeltiin huono

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esitutkinta-aineiston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeudenkäynnissä