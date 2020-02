Kotimaa

Yhä useampi opiskelija tienaa yli tulorajojen – tänä vuonna yli 43 000 opiskelijaa saa Kelalta ikävän kirjeen

on lähettänyt yli 43 000:lle opintotuen saajalle päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä. Kirjeiden vastaanottajat ovat opiskelijoita, joiden tienestit ovat ylittäneet vuositulorajan vuonna 2018.Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opintotukea on nostettu. Jos vuonna 2018 nosti tukea yhdeksältä kuukaudelta, muita tuloja sai olla enintään hieman alle 12 000 euroa.Kelan tiedotteen mukaan yhden opiskelijan on maksettava saamaansa opintotukea takaisin keskimäärin 860 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea peritään takaisin yhteensä yli 37 miljoonaa euroa.Vuosi sitten päätösehdotuksen sai alle 40 00 opiskelijaa, ja perittävä määrä oli 43,3 miljoonaa euroa. Vaikka päätösehdotuksen saaneiden opiskelijoiden määrä on tänä vuonna suurempi, perittävä määrä pieneni. Taustalla on syksyllä 2017 voimaan tullut muutos, kun suurin osa opiskelijoista alkoi saada yleistä asumistukea opintotuen asumislisän sijan. Nyt tulonvalvonta ei koske yleistä asumistukea.päätösehdotus ei ole lopullinen, sillä Kelalla ei ole vielä vuodelta 2018 tietoa siitä, kuinka suuri osa tuloista on kertynyt opiskeluaikana. Jos vuosituloraja on ylittynyt esimerkiksi valmistumisen jälkeen tienattujen tulojen vuoksi, takaisin maksettava määrä voi pienentyä aina nollaan euroon asti.Ehdotuksen saanut opiskelija voikin tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön viimeistään maaliskuun 19. päivänä. Selvitys täytyy tehdä, jos opiskelija joko aloitti opintonsa, valmistui tai käytti enimmäistukiaikansa loppuun vuonna 2018.Kelan mukaan noin neljännes takaisinperintäehdotuksen saaneista on aiempina vuosina ollut joko opintonsa aloittaneita tai valmistuneita.Vuotta 2019 koskevassa tulonvalvonnassa Kela hyödyntää kansallista tulorekisteriä. Sen jälkeen opiskelijoiden ei enää tarvitse selvittää tulojensa ajankohtia Kelalle.Viime vuoden vapaaehtoiset opintotuen palautukset on maksettava Kelalle huhtikuun loppuun mennessä. Jos opintotukea ei itse peru tai palauta, Kela perii liikaa maksetut tuet takaisin 7,5 prosentilla korotettuina.Tänä vuonna tulorajoja korotettiin 4,5 prosentilla. Yhdeksän kuukauden edestä tukia nostava opiskelija saa siis tienata hieman alle 12 500 euroa ilman, että se vaikuttaa opintotuen määrään.