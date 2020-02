Kotimaa

Uusia virkarikossyytteitä Kittilän kuntapäättäjille, syytettyjä kaikkiaan 39

on nostanut uusia syytteitä Kittilän kunnan päätöksenteosta, kertoo Lapin käräjäoikeus. Syyttäjä vaatii jutussa rangaistuksia virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2015–2017.Syytettyjä jutussa on yhteensä 39. Osa heistä oli syytettynä myös toisessa kuntapäätöksentekoa koskevassa virkarikos­oikeudenkäynnissä, jossa kaikki syytteet kaatuivat käräjillä. Juttu on tulossa hovin käsittelyyn myöhemmin tänä vuonna.haastehakemus ei ole vielä julkinen, syyttäjä ei kommentoi, miten uudet syytteet liittyvät aiempiin kunnan päätöksentekoa koskeviin oikeudenkäynteihin.Syytteiden käsittelyn on määrä alkaa käräjäoikeudessa aikaisintaan loppuvuodesta.