Influenssarokote ei suojaa kaikkia: ”Käytettävät rokotteet eivät ole parhaita mahdollisia”, sanoo THL:n ylilääkäri

Kotimaa

Influenssarokote ei suojaa kaikkia: ”Käytettävät rokotteet eivät ole parhaita mahdollisia”, sanoo THL:n ylilää

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Infektiotautien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätös

Meneillään