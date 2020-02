Kotimaa

Poliisi urkki isänsä kiistakumppanin tietoja ja sai sakot virkavelvollisuuden rikkomisesta

Hämeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Petosmiehen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virkamies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisilaitoksella työskentelevä poliisimies on saanut tuomion tietourkinnasta, koska hän oli katsonut poliisin tietojärjestelmistä tietoja isänsä kiistakumppanista.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehen virkavelvollisuuden rikkomisesta 20 päiväsakkoon eli maksamaan 520 euroa sakkoa.Tilanne alkoi siitä, että poliisimies kuuli isältään työntekijään liittyvästä kiistasta. Isän osittain omistama firma oli palkannut työntekijän, mutta tämä oli jo ennen ensimmäistäkään työpäivää ilmoittautunut sairaaksi. Isän mukaan lääkärintodistuksia oli peukaloitu, eikä uusi työntekijä ollut suostunut menemään työterveyslääkärin vastaanotolle.Isä oli pohdiskellut poliisipoikansa kanssa, voisiko kyseessä olla rikos. Kun poika oli työvuorossa, hän oli katsonut epäillyn tietoja ja toimittanut tiedot paperilapulla esitutkinnasta vastaavalle yksikölle tutkinnan aloittamista varten.Epäilty paljastui tunnetuksi petosmieheksi. Hän on ollut jatkuvien petosrikostensa takia myös julkisuudessa.epäilyt heräsivät, kun kiistakumppanin tiedossa tuntui olevan liian tarkkaa tietoa hänen rikoshistoriastaan. Mies epäili, että poliisipoika oli katsellut hänen tietojaan, ja epäilyt osoittautuivat oikeiksi.Oikeudenkäynnissä oli kyse siitä, oliko poliisilla ollut oikeus katsoa tietoja.Poliisi itse selitti, että ammattinsa takia hänellä oli velvollisuus toimia, kun hän sai tiedon mahdollisesta rikoksesta.Oikeus oli toista mieltä. Se huomautti, ettei kyse ollut kiireellisestä tilanteesta, joten poliisin toimintavelvollisuus ei antanut perustetta tietojärjestelmien käyttöön.Oikeus ei myöskään pitänyt uskottavana selitystä, jonka mukaan poliisi oli halunnut vain varmistaa miehen henkilöllisyyden rikosilmoitusta varten. Henkilöllisyys oli jo tiedossa.ei voi itse määritellä itselleen julkisen vallan käyttöä sisältävää virkatointa, vaan sen on perustuttava lakiin, oikeus painotti.Rangaistusta korottavana seikkana oikeus piti sitä, että tietohaku liittyi poliisin lähisukulaisen asian selvittämiseen. Tätä motiivia voidaan pitää jonkin verran moitittavampana kuin pelkästään uteliaisuudesta tehtyjä hakuja, oikeus totesi.Teko oli oikeuden mukaan vaarantanut luottamusta viranomaisen toiminnan asianmukaisuuteen.Poliisi määrättiin maksamaan urkinnan kohteelle 300 euron korvaus kärsimyksestä.