Kotimaa

Nainen sai syytteen miesystävänsä taposta sekä ruumiin paloittelemisesta ja polttamisesta

Syyttäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hävittämismatkasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

vaatii hieman yli 40-vuotiaalle naiselle rangaistusta miesystävänsä taposta ja ruumiin hävittämisestä paloittelemalla ja polttamalla. Ruumis tai sen jäänteet ovat edelleen kateissa.Teko tapahtui Varkaudessa huhtikuussa 2018, ja asian käsittely alkoi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa torstaina.Koska ruumis on kateissa, tapahtumien kulusta ei ole juuri muuta tietoa kuin naisen esittämä versio. Sen takia syyttäjä esitti useita vaihtoehtoisia syytteitä.Vakavimmat syytteet koskivat tappoa. Niiden mukaan nainen olisi tappanut miehen joko tuntemattomaksi jääneellä tavalla tai naisen kertomalla tavalla eli veitsellä. Isku olisi osunut kaulaan ja aiheuttanut miehen kuoleman.Jos tapahtumat olivat edenneet naisen kertomalla tavalla, syyttäjän mukaan kyseessä voi lievimmillään olla hätävarjelun liioitteluna tehty pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus. Syyttäjän mukaan naisen olisi joka tapauksessa pitänyt huolehtia siitä, että mies saa apua.vetoaa hätävarjeluun. Hänen mukaansa mies oli riitatilanteessa uhannut veitsellä, ja kun hän oli itse saanut käteensä toisen veitsen, hän oli huitaissut kohti miestä. Hän ei kertomansa mukaan huomannut, että miehelle tuli vamma.Riidan jälkeen nainen kertoo poistuneensa asunnosta ja palanneensa vasta seuraavana päivänä. Silloin mies löytyi kuolleena verilammikosta.Tämän jälkeen nainen oli ryhtynyt hävittämään ruumista.Syyttäjän mukaan nainen paketoi vainajan makuupussiin, paloitteli sen useaan osaan ja hävitti ruumiin tuntemattomaksi jääneellä tavalla.Toinen vaihtoehto on, että nainen kuljetti ruumiin Kuhmoon ja yritti etsiä sieltä sopivaa paikkaa sen hävittämiseen. Maa oli kuitenkin jäässä, joten nainen palasi Varkauteen ja poltti ruumiinosat tynnyrissä pala kerrallaan.on näyttönä muun muassa naisen ostokset Kuhmossa. Hän oli ostanut muun muassa jätesäkkejä, retkikirveen, sahoja, suojapeitteen, kaksi matkalaukkua, moottoriöljyä, kulmahiomakoneen ja työkäsineitä.Nainen myöntää tämän hautarauhan rikkomisesta koskevan syytteen oikeaksi. Hän oli kertomansa mukaan kuitenkin yrittänyt täyttää uhrin elinaikanaan esittämän toiveen.Naista syytetään myös miehen omaisuuden varastamisesta. Mies oli ennen kuolemaansa saanut suurehkon perinnön, ja tätä nainen on alkanut siirtää miehen kuoleman jälkeen omiin nimiinsä. Hän muun muassa rekisteröi itselleen miehen auton ja moottoripyörän.Nainen kiistää tämän syytteen ja kertoo, että pariskunta eli yhteistaloudessa.Oikeudenkäynti jatkuu perjantaina.