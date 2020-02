Kotimaa

Suomessa kehitettiin ”mullistava” älypotkupuku, joka tunnistaa vauvan CP-vammat ja autismin

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mittaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varhaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy