Psykologi neuvoo luku-urakkaan valmistautuvia abeja sekä heidän vanhempiaan: Näin selätät ylioppilas­koe­stres

Vantaalaisen Vaskivuoren lukion penkkarilakana kiteyttää abien tuntemukset ylioppilaskirjoitusten alla: Say Yes to the Stress. Eli sano kyllä stressille. Maaliskuussa alkavat ylioppilaskirjoitukset ovat monelle lukionsa päättävälle abille kolmen vuoden suurin koitos.