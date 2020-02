Kotimaa

Suomen hiilinielut ovat romahtaneet 2000-luvun aikana – Kartat näyttävät, mistä Suomen keuhkot löytyvät

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006341377.html

Luken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metsät