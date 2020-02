Kotimaa

Perheväkivalta ajoi Suomessa ennätys­määrän ihmisiä turva­koteihin

Perheväkivalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy