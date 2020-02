Kotimaa

Porolle oli käydä kylmät Korvatunturilla – rajavartijan jano pelasti iäkkään naarasporon varmalta kuolemalta

Sitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poron

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy