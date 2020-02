Airiston Helmen takana olevalta venäläismieheltä vakuustakavarikkoon yli 2 miljoonaa euroa – käräjäoikeuden mukaan syytä epäillä muun muassa törkeästä veropetoksesta

Kotimaa

käräjäoikeus on määrännyt Airiston Helmen takana olevan venäläismiehen omaisuutta vakuustakavarikkoon lähes 2,4 miljoonaa euroa.Samalla käräjäoikeus totesi, että epäiltyä on syytä epäillä törkeästä veropetoksesta huhtikuusta 2008 elokuulle 2018 Paraisilla. Lisäksi perusteena oli epäilty törkeä työeläkevakuutusmaksupetos vuosina 2010–2018.Poliisi on kertonut, että yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Mies on kiistänyt rikosepäilyt.Poliisi teki toissa syyskuussa laajan ja huomiota herättäneen etsinnän yhtiön ja epäillyn kiinteistöihin Turun saaristossa. Poliisi takavarikoi tuolloin muun muassa 3,5 miljoonaa euroa käteistä.