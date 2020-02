Moskeijaiskua Saksassa suunnitelleella äärioikeistoryhmällä oli yhteyksiä Soldiers of Odiniin – ”Meillä ei ole kerrottavaa yhteyksistä Suomeen”, sanoo Supo

Kotimaa

Moskeijaiskua Saksassa suunnitelleella äärioikeistoryhmällä oli yhteyksiä Soldiers of Odiniin – ”Meillä ei ole

Moskeijaiskun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksalaisviestimet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006409886.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soldiers

Suojelupoliisin