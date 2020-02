Kotimaa

Syöpäpotilaille ruokavalio­hoitoa antanut lääkäri Antti Heikkilä sai varoituksen

Sosiaali-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leukemiapotilaalle kerrottiin, että kookosöljyn lauriinihappo ”tuhoaa viruksia, sieniä ja bakteereita”.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valviran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005932658.html