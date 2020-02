Kotimaa

Poliisilla piiritystilanne Lahdessa, paikalla useita partioita

Hämeen poliisilla on piiritystilanne Lahden Patomäessä. Poliisi on eristänyt alueella sijaitsevan asuintalon.



Hämeen poliisi kertoo asiasta Twitterissä.

Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu välitöntä vaaraa ulkopuolisille. Paikalla on useita partioita.