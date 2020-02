Migriltä poikkeuksellinen kehotus kuolleen irakilaismiehen takia: Turvapaikanhakijoita pyydetään uusimaan hakemuksia puutteellisten päätösten takia

Kotimaa

Migriltä poikkeuksellinen kehotus kuolleen irakilaismiehen takia: Turvapaikanhakijoita pyydetään uusimaan hake

Maahanmuuttovirasto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006315189.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätöksissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Migri

EIT:n