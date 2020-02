Kotimaa

Puolustusvoimien kokeilu alkaa: miehiä ja naisia aletaan majoittaa yhteis­tupiin tänä keväänä

Puolustusministeriö

on antanut asetuksen, jonka mukaan yhteismajoituskokeilu varusmiespalveluksessa oleville voidaan toteuttaa vuosina 2020 ja 2021. Kokeilun aikana varusmiespalvelusta suorittavat ja yhteismajoitukseen suostuneet miehet ja naiset majoitetaan joukko-osastoissa samoihin majoitustiloihin kaikilla koulutusjaksoilla, kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.Tiistaina annettu asetus tulee voimaan huhtikuun alusta. Tavoitteena on majoittaa yhteistupiin yhtä paljon miehiä ja naisia.Kokeiluun voitaisiin pääesikunnan harkinnan mukaan ottaa joukko-osastoja kaikista puolustushaaroista.Yhteismajoituskokeilu koskisi ainoastaan majoittumista kasarmilla. Esimerkiksi peseytymis- ja saniteettitilat ovat miehille ja naisille edelleen erilliset, kerrotaan tiedotteessa. Kokeilu ei aiheuta muutoksia majoitusjärjestelyihin maastoharjoituksissa ja laivapalveluksessa.osallistuminen on vapaaehtoista. Yhteismajoitus edellyttää kaikkien samassa yhteistuvassa majoittuvien suostumusta asiasta. Suostumuksen antaja voi myös peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilman perusteluja.Yhteistuvissa olevien varusmiesten henkilökohtainen koskemattomuus, turvallisuus ja hyvinvointi varmistetaan kouluttamalla varusmiehille yhteismajoitusta koskevat säännöt ja valvomalla majoitusjärjestelyjä. Myös vaatteiden vaihto mahdollistetaan muualla kuin tuvassa, kertoo puolustusministeriö.Kokeilun päätyttyä laaditaan loppuraportti, jonka tulokset toimitetaan puolustusministeriölle. Kokeilun aikana on tarkoitus seurata muun muassa palveluksessa olevien toimintakykyä, palveluksen sujuvuutta ja tiedonkulkua.