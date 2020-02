Lohjan henkirikosta tutkitaan murhana, poliisi ottanut kiinni kolme epäiltyä Alussa olevaan esitutkintaan saatujen tietojen mukaan teko on ollut suunnitelmallinen, sen toteuttamiseen on osallistunut useita henkilöitä ja teko on ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä.