HS-analyysi: Suomi hakee tehokasta hävittäjää mahdollisimman halvalla – asiantuntija listaa viiden ehdokkaan edut ja ongelmat

Kotimaa

HS-analyysi: Suomi hakee tehokasta hävittäjää mahdollisimman halvalla – asiantuntija listaa viiden ehdokkaan e

Hävittäjäehdokkaat on nyt Pirkkalassa nähty. Mikä niistä on Suomen seuraava hävittäjä? Sitä on ulkopuolisen täysin mahdotonta sanoa. Mielipiteitä ja arvioita voi esittää, mutta täyttä varmuutta ei kenelläkään vielä voi olla. Tähän on monia syitä.