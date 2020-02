Pikkukunnan pelastus vai härski vedätys? HS tapasi italialaisen liikemiehen, joka on luvannut sata miljoonaa euroa Mänttä-Vilppulan kohuttuun rakennushankkeeseen ”Koko pääoma korkoineen on maksettava takaisin sijoittajille, ja siitä vastaamme me, eivät kaupunkilaiset. Meillä ei ole varaa mokata tätä, mutta uskomme projektiin ei horju”, sanoo liikemies Francesco Osanna HS:n haastattelussa.