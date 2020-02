Kotimaa

Mielitkö jalkapallon EM-kisoihin Pietariin? Junaliput tulevat myyntiin maaliskuussa

EM-kisojen Allegro-junaliput tulevat myyntiin maaliskuussa. VR ja Venäjän rautatieoperaattori RZD aloittavat EM-kisakauden junalippujen myynnin keskiviikkona 18. maaliskuuta kello 7 Suomen aikaa.Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivän Allegron suureen kysyntään on varauduttu lisäämällä useisiin vuoroihin kaksinkertainen määrä istumapaikkoja.EM-kisojen aikaan ajetaan poikkeuksellisesti myös muutama Allegro-vuoro yöaikaan.Samalla Allegron lippujen varauskautta on pidennetty 100 vuorokauteen, joten liput ovat ostettavissa lähdöille 25. kesäkuuta asti. Näin kisamatkan meno-paluulipun voi ostaa yhdellä kertaa.Tavalliseen 90 päivän varauskauteen palataan myyntikanavissa perjantaina 27. maaliskuuta.Helsingistä Pietariin on 3,5 tuntia ja raja- ja tullitarkastukset hoituvat matkan aikana omalla paikalla.VR tiedottaa, että lipun saa edullisimmillaan 39 eurolla. Maaliskuun 29. päivästä alkaen Allegron kyytiin pääsee myös Pasilasta, jossa se alkaa jälleen pysähtyä.Pietarin-kisoihin pääsee myös Helsingin-Moskovan-väliä liikennöivällä Tolstoi-junalla. Tolstoi pysähtyy Pietari-Ladozhki -asemalla, ja sen liput tulevat myyntiin Allegron tavoin 18.3.Myös Tolstoi-junan lippujen varauskautta on pidennetty väliaikaisesti 100 vuorokauteen.Tuplavuorot ajetaan Suomen-otteluihin.Suomi-Venäjä-ottelu pelataan keskiviikkona 17. kesäkuuta ja Suomi-Belgia-ottelu maanantaina 22. kesäkuuta. Molempia otteluita edeltävinä kahtena päivänä sekä pelipäivänä ajetaan kahden junarungon tuplavuoroja.Lisäksi paluuliikenteeseen on lisätty tuplavuoroja aina kahdelle Suomen peliä seuraavalle päivälle. Yöjunavuorot ajetaan niin ikään Suomen-pelien yhteydessä.VR tiedottaa, että EM-kisalipun yhteydessä hankittavalla FAN ID:lla voi matkustaa viisumivapaasti Venäjälle myös Allegro- ja Tolstoi-junilla.Fan ID oikeuttaa rajanylitykseen Venäjälle 30.5.-3.7.2020 välillä ja poistumiseen 30.5.-13.7. välisenä aikana. Näiden ajankohtien puitteissa Venäjällä voi vierailla samalla FAN ID:lla useita kertoja.