”Ei tuo raja tuosta mihinkään häviä”, sanoo joensuulaisen koulun rehtori ja uskoo venäjän opetuksen olevan valtti jatkossakin

Kotimaa

”Ei tuo raja tuosta mihinkään häviä”, sanoo joensuulaisen koulun rehtori ja uskoo venäjän opetuksen olevan val

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itärajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Itärajan

Itä-Suomen

Joensuussa

Itä-Suomen