Kotimaa

Suomi on postinjakelun kummajainen – automaattien määrä kasvaa, samalla kun postin omat myymälät katoavat

Suomesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakettiautomaatit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006409153.html