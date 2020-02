Kotimaa

Raskaudenaikainen matala d-vitamiinitaso kaksinkertaistaa lapsen ja äidin riskin sairastua ms-tautiin

Raskaudenaikainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

D-vitamiinin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aineistona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy