Kuka on raiskaus­väitteisiin yhdistetty Peter Nygård ja miten hän keräsi satojen miljoonien varallisuutensa? Peter Nygård on vaateteollisuudessa rikastunut liikemies, joka on tullut tunnetuksi seurapiirien vakiohahmona. Hän on pitänyt suomalaistaustaansa esillä ja solminut suhteita maailmanluokan poliitikkoihin. Nyt hänet on yhdistetty raiskausväitteisiin. Kuka Peter Nygård oikeastaan on?