Henkilöauton valepohjasta löytyi yhdeksän kiloa kokaiinia Helsingissä – kuljettaja kiisti tietävänsä aineista mitään

Kotimaa

Henkilöauton valepohjasta löytyi yhdeksän kiloa kokaiinia Helsingissä – kuljettaja kiisti tietävänsä aineista

Helsingin

Albanialaissyntyinen

Käräjäoikeuden

Viranomaisten