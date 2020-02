Kotimaa

Huijauspuheluiden määrä kasvussa: Toimi näin, jos saat oudon pikapuhelun tai yllättävän soiton "microsoftilta"

Poliisi

Toinen tyyppi

Viranomaiset antoivat torstaina ohjeet siitä, miten huijauspuhelun kohteeksi joutuneen tulisi toimia:

Poliisi sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoittavat huijauspuheluista, joilla kalastellaan esimerkiksi pankkitilitietoja tai houkutellaan pikapuhelulla soittamaan takaisin, jolloin lasku voi nousta jopa tuhansiin euroihin. Huijauspuhelut ovat lisääntyneet selvästi, poliisin tiedote kertoo.

Huijaussoittoja on nyt liikkeellä kahta tyyppiä. Ensimmäisessä yleensä suomenkielinen soittaja esiintyy esimerkiksi tietokoneeseen liittyvän teknisenä tuen edustajana. Soittoja on tullut ainakin Microsoftin nimissä. Tällaista soittoa kutsutaan helpdesk-huijaukseksi. Niissä uhria voidaan pyytää asentamaan omalle koneelleen jokin ohjelma.

Ohjelman ja pankkitunnusten avulla soittajat ovat päässeet siirtämään rahaa uhrin tileiltä tai ujuttautuneet tämän tietokoneella oleviin tietoihin.

Toinen tyyppi on nimeltään wangiri-soitto. Siinä uhrille soitetaan ulkomaisesta numerosta lyhyt puhelu siinä toivossa, että uhri soittaisi takaisin. Takaisinsoitto voi tulla erittäin kalliiksi.

"Helmikuun aikana tällaisten huijausten määrä on lähtenyt jyrkkään kasvuun", tiedotteessa kerrotaan. Suomeen tulee viikoittain jopa satojatuhansia wangiri-puheluita.

Poliisi ja Kyberturvallisuuskeskus kehottavat erityiseen varovaisuuteen tällaisten puheluiden kohdalla, ellei erityisesti odota puhelua ulkomailta.

Viranomaiset antoivat torstaina ohjeet siitä, miten huijauspuhelun kohteeksi joutuneen tulisi toimia:

Lopeta puhelu.

Älä anna pankkitunnuksiasi, luottokorttitietojasi, muita henkilötietojasi tai siirrä rahaa mihinkään.

Älä asenna mitään pyydettyjä ohjelmia tietokoneellesi.

Jos olet myöntynyt soittajan pyyntöihin, ilmoita asiasta välittömästi omaan pankkiisi.

Pankille ilmoitettuasi tee poliisille rikosilmoitus.

Älä soita numeroon takaisin.

Mikäli soitit numeroon, tarkista puhelinlaskusi ylimääräisten kulujen varalta.

Jos epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, tee ilmoitus puhelinoperaattorillesi ja rikosilmoitus poliisille.