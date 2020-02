Turku yrittää parantaa ongelmalähiönsä maineen raitiolinjan avulla – ratikat saattavat kulkea Turussa vielä 2020-luvun aikana

Kotimaa

Turku yrittää parantaa ongelmalähiönsä maineen raitiolinjan avulla – ratikat saattavat kulkea Turussa vielä 20

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raitiovaunulinja

https://dynamic.hs.fi/a/2020/varissuo/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raitiovaunuliikenteestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VTT:n