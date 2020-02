Väkeviä koskeva viinaralli pieneni merkittävästi – ”Kehitys on positiivista kansanterveyden kannalta”, iloitsee THL

Kotimaa

Väkeviä koskeva viinaralli pieneni merkittävästi – ”Kehitys on positiivista kansanterveyden kannalta”, iloitse

Matkailijat

Latvian osuus on noussut nopeasti

Lentomatkoilta tuodaan väkeviä juomia

Kotimaassa oluen ja väkevien myynti supistui