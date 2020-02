Kotimaa

Turun hovioikeus vapautti joukkomurhasta epäillyt irakilaiskaksoset syytteistä

Turun

Veljekset

Kaksoset

hovioikeus hylkäsi perjantaina kaikki syytteet terrorismi- ja sotarikoksista epäiltyjen irakilaiskaksosten tapauksessa. He olivat vapautuneet syytteistä aiemmin myös Pirkanmaan käräjäoikeudessa.27-vuotiaille miehille vaadittiin rangaistuksia muun muassa yhdestätoista terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta. Syytteet koskivat Isisin tekemää joukkomurhaa Irakissa kesäkuussa 2014.Irakilaisveljesten hovioikeuskäsittely oli maailman ensimmäinen oikeusjuttu, johon on hankittu näyttöä YK:n alaisen Unitad-elimen avustuksella. Sen tehtävänä on tutkia riippumattomasti Isisin pahimpia rikoksia Irakissa ja hankkia todisteita kansallisten tuomioistuinten käyttöönotettiin kiinni Suomessa joulukuussa 2015. He olivat tulleet Suomeen muutamaa kuukautta aiemmin turvapaikanhakijoina.Ilmiantojen perusteella Suomessa poliisi alkoi epäillä, että toinen miehistä olisi Isisin propagandavideolla Irakissa sotilaita teloittava barettipäinen mies.Videon tapahtumat olivat osa joukkoteloitusta Tikritin kaupungissa, jossa sijaitsi Yhdysvaltain asevoimien entinen tukikohta Camp Speicher. Tukikohtaa käytettiin Irakin ilmavoimien koulutuskeskuksena vuonna 2014, kun Isis valtasi sen.Alueella murhattiin yli tuhat Irakin armeijan sotilasta.ehtivät olla Suomessa vangittuina yli viisisataa päivää, kunnes Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi toukokuussa 2017 kaikki heitä vastaan nostetut syytteet. Syytetyt pääsivät tuolloin vapaaksi tutkintavankeudesta.Syyttäjät valittivat tuomiosta hovioikeuteen.Hovioikeuden mukaan merkittävin näyttö miesten syyllisyydestä oli neljän anonyymin todistajan kertomukset. He kertoivat joukkomurhaan liittyvien tapahtumien yhteydessä näkemistään henkilöistä.Anonyymit todistajat tunnistivat myöhemmin irakilaisveljekset heille esitetystä tunnistuskuvasarjasta.Molemmat syytetyt kiistivät syyllistyneensä tekoihin ja kertoivat olleensa joukkomurhan aikaan muualla kuin Tikritissä. Kaksi puolustuksen todistajaa todisti heidän olinpaikastaan.Yksi todistaja puolestaan kertoi, että videolla näkyvä barettipäinen mies on kuollut jo vuonna 2014 tai 2015.”Vielä toinen vastaaja on esittänyt näyttönä muutamia päiviä ennen joukkomurhaa kuvattuja videotallenteita, joissa hän esiintyy. Videotallenteista on havaittavissa, että hänellä oli ollut kuvaushetkellä huomattavasti lyhyempi tukka ja parta kuin anonyymien todistajien kuvailemilla henkilöillä”, hovioikeus kertoo.Hovioikeus päätyi siihen, ettei näyttö riitä osoittamaan veljeksiä syyllisiksi. Oikeus kiinnitti erityisesti huomiota epävarmuustekijöihin, joita liittyi anonyymien todistajien tekemiin tunnistuksiin.