Verottajan ainutlaatuisen tarkat tilastot paljastavat: Suomen suurituloisin alue on Kirkkonummella, köyhin Rovaniemellä – HS:n laskuri kertoo, kuulutko asuinalueesi pieni- vai suurituloisiin

Verottajan ainutlaatuisen tarkat tilastot paljastavat: Suomen suurituloisin alue on Kirkkonummella, köyhin Rov

eniten ansaitsevat tulonsaajat asuvat Kirkkonummella.Verottajan perjantaina julkaisemien vuotta 2018 koskevien tietojen mukaan Kirkkonummen Sundsbergissa asuvien mediaani- eli keskitulo oli viime vuonna 48 188 euroa. Mukana ovat verotettavat ansio- ja pääomatulot.Koko Kirkkonummen kunnassa mediaanitulo on vähän vajaa 30 000 euroa.Verottaja julkaisi perjantaina ensimmäistä kertaa verotustietoja postinumeroalueittain. Kirkkonummen jälkeen suurituloisimmat alueet sijaitsevat Etelä-Suomessa Helsingissä ja Espoossa. Ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolinen alue tulokärjessä on Kuopion Tahkovuori, jossa mediaanitulo oli 38 232 euroa.Koko Espoossa mediaanitulo on 30 700 euroa, Helsingissä puolestaan 24 400 euroa. Pääkaupunkiseudun kuntavertailussa suurituloisimmat ovat edelleen Kauniaisissa, jossa koko kaupungissa mediaanitulo on 34 800 euroa.Voit tällä laskurilla kokeilla, miten suuri- tai pienituloinen olet itse verrattuna oman postinumeroalueesi asukkaisiin.pienituloisimmat asukkaat löytyvät puolestaan Rovaniemen Totonvaaralta. Siellä mediaanitulo on 12 530 euroa. Toisena listalla on Espoon Otaniemi, jossa asuu paljon pienituloisia opiskelijoita. Otaniemessä mediaanitulo on 12 731 euroa.Kuntakohtaisesti pienimmät tulot ovat Rautavaaralla ja Rääkkylässä, joissa asukkaiden mediaanitulo jäi hieman yli 16 000 euroon.