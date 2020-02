Kotimaa

”Ei mitään tieteellistä näyttöä” – HS kysyi, onko rintojen omatarkkailu syövän varalta hyödyllistä

Rintojen kuukausittainen omatarkkailu on kaksivaiheinen. Ensin rintoja pitää katsella peilin edessä ja etsiä niistä mahdollisia muutoksia. Sen jälkeen rintoja pitää tunnustella selinmakuulla. Paras ajankohta tarkkailulle on heti kuukautisten jälkeen. Tarkkailun havainnot on hyvä merkitä muistiin.