Pääkaupunkiseudulla mitattiin talven pakkasennätys – Ilmatieteen laitoksella saattaa olla ongelma kevään määrittelyssä

Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla mitattiin talven pakkasennätys – Ilmatieteen laitoksella saattaa olla ongelma kevään määri

Pääkaupunkiseudun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmatieteen laitoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy