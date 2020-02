Leudon talven muuttuminen pakkassäiksi vaikuttaa luontoon monin tavoin: mansikkasato voi kärsiä ja eläimet painuvat takaisin talviunille

Kotimaa

Leudon talven muuttuminen pakkassäiksi vaikuttaa luontoon monin tavoin: mansikkasato voi kärsiä ja eläimet pai

Ennätysleuto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taulavuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metsän