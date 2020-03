Kotimaa

yksityisessä saattohoitopalveluita tarjonneessa kotisairaalassa on tullut ilmi vakavia rikosepäilyjä, tiedottaa Lounais-Suomen poliisilaitos.”Kyseessä on poikkeuksellisen laaja ja yhteiskunnallisesti tarkasteltuna merkittävä rikoskokonaisuus”, poliisi kertoo.Poliisi on tutkinut ainakin kolmea kuolemantapausta sekä poikkeuksellisen vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä kotisairaalaan liittyen. Poliisin esitutkinta on kestänyt kaksi vuotta.Turun kaupunki tiedotti maanantaiaamuna, että se on selvittänyt tapausta yhdessä poliisin kanssa. Kaupunki on käynnistänyt tapauksesta myös sisäisen tutkinnan.työskennellyttä sairaanhoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennöksistä sekä huumausainerikoksista.Poliisi epäilee myös kotisairaalassa työskennellyttä lääkäriä osallisuudesta näihin rikoksiin.Hoitajan muun muassa epäillään lääkinneen potilaita virheellisesti ja väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin. Lisäksi potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu epäselvyyksiä ja selkeitä puutteita, poliisi kertoo.Kotisairaalan hoidossa olleista potilaista arviolta 100–120:aa ei ole todettu kuolleeksi lääkärin toimesta, kuten säädös vaatii. Näin on käynyt etenkin silloin, kun epäiltynä oleva hoitaja on ollut työvuorossa.Hoitaja on poliisin mukaan toiminnallaan tavoitellut muun muassa taloudellista hyötyä.liittyvä saattohoitoyksikkö on Turun kaupungin kilpailutuksella hankkima palveluntarjoaja. Sen hoitovastuulla on ollut 185 potilasta.Kaupungin nelivuotinen ostopalvelusopimus kotisairaalan kanssa päättyi vuoden 2014 lopussa.on epäiltynä myös kuusi kaupungin virkamiestä, joista kolme toimii edelleen viroissaan. Kaksi epäillyistä virkamiehistä on sittemmin jäänyt eläkkeelle ja yksi toimii toisen työnantajan palveluksessa, Turun kaupunki kertoi tiedotteessaan.”Poliisi on kuullut kaikkia kuutta henkilöä epäiltyinä. Epäily koskee sitä, että henkilöt olisivat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa asemansa tai tehtäviensä perusteella. Turun kaupunki ei ole asiakokonaisuudessa asianomistaja”, kirjoitetaan Turun kaupungin tiedotteessa.Turun kaupungin epäillään laiminlyöneen yrityksen toimintaa koskeva valvontavastuu.Virkamiehiin kohdistuvat rikokset olisivat vanhentuneet vuoden 2019 lopussa, mutta syyttäjä haki syytteen nostamiselle jatkoaikaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti helmikuun alussa jatkaa syyteoikeutta vuodella.kertoo, että kolmen poliisin selvittämän kuolemantapauksen lisäksi vastaavia tapauksia saattaa olla lisää. Poliisi on tutkinnassa saanut vain kolmea potilasta koskevat potilastiedot salassapitosäännösten vuoksi.Poliisi pyytäkin kaikkia niitä ottamaan yhteyttä, joiden omainen on vuosina 2011–2014 siirretty Turun kaupungin hankkiman ostopalvelun kautta yksityiselle palveluntarjoajalle kotisaattohoitoon ja jotka haluavat poliisin selvittävän asiaa. Yhteydenottoja pyydetään sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.”Vainajien omaiset eivät nyt tutkituissa tapauksissa ole osanneet epäillä hoidossa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja laiminlyöntejä”, poliisi kertoo tiedotteessaan.osti kotisairaalayritykseltä kotisaattohoitopalveluiden lisäksi kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa vuosina 2011–2014. Osto perusteuu silloisen peruspalvelulautakunnan vuonna 2010 tekemään päätökseen. Tällä haavaa Turku ei osta kotisaattohoitopalvelua miltään toimijalta, vaan kaupunki järjestää palvelun omana toimintana.Lounais-Suomen poliisi on pyytänyt Turun kaupungilta potilastietoja asian selvittämiseksi. Turku ei ole kuitenkaan luovuttanut tietoja.”Potilastietoja ei voida luovuttaa, ellei luovuttamiselle ole laista johtuvaa perustetta”, Turun kaupunki linjaa tiedotteessaan.siirtyy nyt syyttäjälle. Poliisin esitutkinta-aineisto on noin 500-sivuinen ja kattaa yhteensä 23 eri rikosta.