Pohjanmaa-rallin järjestäjät kiistävät vastuunsa katsojan kuolemasta: Turma-auto kimposi ulosajossa yllättävään suuntaan

Kotimaa

Pohjanmaa-rallin järjestäjät kiistävät vastuunsa katsojan kuolemasta: Turma-auto kimposi ulosajossa yllättävää

Pohjanmaa-rallin

Syyttäjä

Syytetyt

järjestäjät kiistävät syytteet katsojan kuolemasta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Tapauksen oikeudenkäynti alkoi maanantaiaamuna.Vuonna 1962 syntynyt naiskatsoja kuoli 15. kesäkuuta 2018 ralliauton ulosajon yhteydessä ensimmäisellä erikoiskokeella Katilantiellä Seinäjoella. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan nainen oli istunut retkituolissa metsässä männyn juurella vasemmalle kaartuvan mutkan ulkokaarteessa noin 14 metrin päässä tiestä.Kilpailija menetti ralliautonsa hallinnan ja ajautui katon kautta pyörien ulos tieltä. Auto osui katsojaan, joka kuoli heti tapahtumapaikalla.Oikeudenkäynnissä selvitetään, laiminlöivätkö viisi syytettyä poliisin antamia turvallisuusmääräyksiä tai AKK-Motorsport ry:n ohjeita.vaatii kuolemantuottamuksesta sakkorangaistuksia rallikilpailun kilpailunjohtajalle, turvallisuusjohtajalle ja kahdelle turvallisuuspäällikölle sekä AKK-Motorsport ry:n nimeämälle turvatarkkailijalle.Syytteiden mukaan syytetyt aiheuttivat huolimattomuudellaan katsojan kuoleman ja laiminlöivät velvollisuutensa huolehtia siitä, ettei rallikilpailu aiheuta vaaraa katsojille. Yleisöä ei opastettu, ohjeistettu eikä kontrolloitu riittävästi siitä, mihin katsojien on turvallista sijoittua.kiistävät, että he olisivat aiheuttaneet katsojan kuoleman huolimattomuudellaan. Turma tapahtui puolustuksen mukaan sellaisessa paikassa, joka ei ollut vaaralliseksi luokiteltava.”Onnettomuus tapahtui ennalta arvaamattomasta syystä kilpa-auton kimmottua ulosajon jälkeen vastakkaiseen suuntaan, johon sen olisi voinut olettaa ulosajon seurauksesta menevän”, syytettyjen puolustus toteaa kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle.Puolustuksen mukaan katsojien opastus, ohjeistus ja kontrollointi oli riittävää.Oikeudenkäynnille on varattu neljä istuntopäivää. Niiden aikana oikeussalissa katsotaan muun muassa videotallenteita onnettomuustilanteesta sekä ralliautojen sisällä tallennettuja nauhoitteita.