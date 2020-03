Saattohoitoa tarjoavan yrityksen johtoa epäillään kuolemiin liittyvistä rikoksista Turussa – yritys voitti tarjouskilpailun selvästi muita halvemmalla tarjouksella

Kotimaa

rikosepäilyjen kohteena oleva saattohoitoyritys voitti Turun kotisaattohoidon ostopalvelut tuntuvasti muita tarjoajia halvemmalla tarjouksella.Poliisi epäilee Turussa saattohoitoa tarjonneen yrityksen johtokaksikkoa vakavista rikoksista. HS kertoi maanantaina, että yksityisessä saattohoitopalveluita tarjonneessa kotisairaalassa on tullut ilmi vakavia rikosepäilyjä.Poliisi on tutkinut ainakin kolmea kuolemantapausta sekä poikkeuksellisen vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä kotisairaalaan liittyen. Poliisin esitutkinta on kestänyt kaksi vuotta.”Kyseessä on poikkeuksellisen laaja ja yhteiskunnallisesti tarkasteltuna merkittävä rikoskokonaisuus”, Lounais-Suomen poliisi kertoi tiedotteessaan.tietojen mukaan rikosepäilyt kohdistuvat Kotisairaala Luotsi Oy -nimellä toimineeseen yritykseen. Sitä on vetänyt entinen aviopari. Nainen on lääkäri, mies sairaanhoitaja.Turku kilpailutti kotisaattohoidon ostopalvelut vuosiksi 2011–2014 vuoden 2010 loppupuolella. Luotsi Oy voitti tuolloin kilpailutuksen selvästi muita tarjoajia halvemmalla tarjouksella, selviää HS:n hankkimista asiakirjoista.Luotsin tarjouksessa esimerkiksi sairaanhoitajan kotikäynnin hinnaksi arvioitiin 25,9 euroa ja lääkärin kotikäynnin hinnaksi 49,9 euroa.Tarjouskilpaan jätti hyväksytyn tarjouksen kaikkiaan viisi yritystä. Toiseksi edullisimmassa tarjouksessa sairaanhoitajan kotikäynnin hinnaksi oli merkitty 38,88 euroa ja lääkärin kotikäynnin hinnaksi 168,88 euroa.valitusta yrityksestä teki Turun sittemmin jo lakkautettu peruspalvelulautakunta. Se käytti valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta.”Arviointiperusteina ovat hoitajan kotikäynnin hinta, lääkärin kotikäynnin hinta ja laatu. Hoitajan kotikäynnin hinnan painoarvo on 60 prosenttia ja lääkärin kotikäynnin hinnan 20 prosenttia. Laadun painoarvo on 20 prosenttia. Enimmäispistemäärä on 100 pistettä”, lautakunnan päätösehdotusasiakirjassa kirjoitetaan.”Laadun osalta vähimmäisvaatimukset täyttävä palvelun taso saa 0 pistettä ja sen ylittäviltä osin pisteitä saa 2–20. Laadusta saatava enimmäispistemäärä on 20 pistettä. Laadun vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouslomakkeessa.”Luotsin tarjous sai hintaa ja laatua kuvaaviksi yhteispisteiksi 87 pistettä. Toiseksi korkein tarjous ylsi 45,9 pisteeseen. Korkeimmat laatupisteet saanut tarjoaja jäi tarjouskisan kolmanneksi 35,8 pisteellä.Luotsissa toiminutta miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennöksistä sekä huumausainerikoksista. HS:n tietojen mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on rajoittanut hoitajan ammatinharjoittamisoikeutta.Poliisi epäilee myös lääkäriä osallisuudesta näihin rikoksiin.Hoitaja on poliisin mukaan toiminnallaan tavoitellut muun muassa taloudellista hyötyä.HS ei ole tavoittanut lääkäriä kommentoimaan, mutta hoitaja ilmoitti tekstiviestillä olevansa pahassa paikassa ja kehotti ottamaan yhteyttä asianajajaansa. Asianajaja ei pystynyt vastaamaan puheluun.liittyvän saattohoitoyksikön hoitovastuulla on ollut 185 potilasta.Jutussa on epäiltynä myös kuusi kaupungin virkamiestä, joista kolme toimii edelleen viroissaan. Kaksi epäillyistä virkamiehistä on sittemmin jäänyt eläkkeelle ja yksi toimii toisen työnantajan palveluksessa, Turun kaupunki kertoi tiedotteessaan maanantaina.