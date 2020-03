Jättivelat ja kavallustuomio – HS selvitti rikoksista epäillyn turkulaisen saattohoitoyrityksen johtokaksikon taustat

Kotimaa

Jättivelat ja kavallustuomio – HS selvitti rikoksista epäillyn turkulaisen saattohoitoyrityksen johtokaksikon

rikosepäilyjen kohteena olevan saattohoitoyrityksen johtokaksikko näyttää kärsivän talousvaikeuksista. Entisellä avioparilla on ulosotossa yhteensä satojentuhansien eurojen saatavat.Lisäksi mies on tuomittu lähimenneisyydessä kavalluksesta.Poliisi tiedotti maanantaina epäilevänsä Turussa saattohoitoa tarjonneen yrityksen johtokaksikkoa vakavista rikoksista. Poliisi on tutkinut ainakin kolmea kuolemantapausta sekä poikkeuksellisen vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä kotisairaalaan liittyen.hankkimien tietojen mukaan rikosepäilyt kohdistuvat Kotisairaala Luotsi oy -nimellä toimineeseen yritykseen. Sen ovat omistaneet nainen ja mies, jotka erosivat epäiltyjen rikosten jälkeen.Hieman yli 40-vuotias nainen toimii yrityksen toimitusjohtajana ja lääkärinä. Viisikymppinen mies on puolestaan sairaanhoitaja, mutta Valvira on rajoittanut hänen hoitajan ammatinharjoittamisoikeuttaan.Yritys on aiemmin tehnyt voittoa, mutta viimeisimmät tilinpäätökset ovat tappiollisia.Hoitaja on poliisin mukaan toiminnallaan tavoitellut taloudellista hyötyä. Häntä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennöksistä sekä huumausainerikoksista.Poliisi epäilee myös lääkäriä osallisuudesta näihin rikoksiin.epäillyillä on HS:n selvityksen mukaan runsaasti velkasaatavia ulosotossa.Ulosottotodistuksen mukaan lääkärillä on ulosotossa noin 250 000 euron edestä saatavia ja hoitajalla runsaan 130 000 euron edestä.Lääkärin osalta suurin velkoja on eräs yksityishenkilö, joka vaatii naiselta 137 000 euron velkakirjasaatavaa. Myös Lounaisrannikon Osuuspankki vaatii naiselta 94 000 euron velkakirjasaataviaan.Hoitajalla suurin yksittäinen summa ulosotossa on puolestaan 98 000 euroa, jota velkoo Lounaisrannikon Osuuspankki.tuomittiin viime kesäkuussa Turun hovioikeudessa kavalluksesta 45 päiväksi ehdolliseen vankeuteen. Lainvoimaisen tuomion mukaan rikos tapahtui kesäkuussa 2015.Tuomion mukaan hän anasti lääkärin tietämättä Kotisairaala Luotsin varoja ottamalla ennakkomaksuna eräältä asiakkaalta 3 000 euroa ja jättämällä varat tilittämättä yritykselle. Kotisairaala Luotsi oli oikeudenkäynnissä asianomistajan eli uhrin asemassa.Oikeudenkäynnissä kuultiin todistajana yrityksessä työskennellyttä konttoripäällikköä. Hän kuvaili oikeudessa yrityksen taloudellista tilannetta sekavaksi.