Helsingin Sanomien digiversio HS.fi on uudistunut tänään tiistaina. Uudistettu sivusto on suunniteltu erityisesti mobiilikäyttöä varten. Sivusto on aiempaa nopeampi etenkin kännyköillä käytettäessä.

Samassa yhteydessä myös HS.fi:n ja älypuhelinsovellusten etusivu on uudistettu. Etusivulla ryhmitellään uutisia aiempaa selvemmin ryhmiksi. Otsikoiden eteen tulee artikkelin aihepiiriä kuvaava sana, jonka tarkoitus on helpottaa lukemista.

"Helsingin Sanomat on uutismedia, jossa julkaistaan paljon ajankohtaisia artikkeleita kulttuurista, tieteestä ja hyvinvoinnista. Uuden etusivun tarkoitus on tarjota lukijoille entistäkin selkeämpi kattaus tärkeistä asioista", sanoo päätoimittaja Antero Mukka.

Sivusto on uudistettu perusteellisesti. Se on tehty alusta saakka uudestaan, mikä on mahdollistanut modernien teknologioiden täysimittaisen käytön.

Myös mobiilisovellukset on uudistettu. Uusi sovellus on myös aiempaa nopeampi ja sisältää uudenlaisen etusivun. Sovelluksen uusin versio pitää päivittää App Storesta tai Google Play -kaupasta.

Mitä mieltä olet uudistetusta etusivusta? Kerro mielipiteesi sähköpostilla dev@hs.fi tai alla olevaan palautelaatikkoon.