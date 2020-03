Poliisi tutkii Itä-Lapissa sijaitsevalla maatilalla tapahtunutta eläinten laiminlyöntiä. Lapin poliisin mukaan maatilalla on kuollut huomattava määrä eläimiä niiden hoidon laiminlyönnin vuoksi.

Poliisin mukaan kuolleiden eläinten tarkka määrä ei ole vielä tiedossa, mutta maatilan navettaan on kuollut kymmeniä eläimiä. Poliisi ei yksilöi tiedotteessaan, mistä eläimistä on kyse. Poliisi on tehnyt paikkatutkintaa maatilalla yhdessä eläinlääkärin kanssa.

Maatilaa on pitänyt paikkakunnalla asuva perhe, jota epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Poliisin mukaan he ovat kokeneita tilallisia ja pitäneet maatilaa vuosia.

Tapahtuman syitä selvitetään kuulusteluilla ja hankkimalla muuta selvitystä. Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa eikä poliisi tiedota asiasta enempää.

Poliisi sai tapauksen tietoonsa 1. maaliskuuta 2020.