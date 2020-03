Jättitutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja sydänkohtausten ehkäisyyn. Kuva: Kimmo Taskinen HS

Suomalaistutkijat koordinoivat merkittävän kokoista sydänsairauksien tutkimusta, johon osallistuu 12 000 potilasta kuudesta EU-maasta. Coro Prevention -niminen tutkimus on saanut 20 miljoonan euron rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Horisontti 2020:lla tuetaan eurooppalaista tutkimusta.

”Tavoitteena on luoda uusi ennaltaehkäisevä hoitopolku ja samalla sisällyttää se osaksi eurooppalaisia hoitosuosituksia. Näin se tulisi laajamittaiseen käyttöön”, tutkimusjohtaja Reijo Laaksonen Tampereen yliopiston Sydän- ja verisuonitautien tutkimuskeskuksesta kertoo tiedotteessa.

Suomalaispotilaiden lisäksi tutkimuksessa on potilaita Portugalista, Kreikasta, Italiasta, Puolasta ja Saksasta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää uusi kustannustehokas tapa ennalta ehkäistä sydänkohtauksia sekä sydänkuolemia. Sydänsairaudet maksavat Euroopassa yhteiskunnille jopa 210 miljardia euroa vuodessa.

Tutkijoiden mukaan valtaosa sydänkohtauksista olisi vältettävissä tehokkaalla ennaltaehkäisyllä.

”Esimerkiksi sepelvaltimotautia sairastavat saavat keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa erittäin tasokasta sairaalahoitoa. Kotiuttamisen jälkeen hoidossa on isoja alueellisia eroja, ja kaikkia mahdollisuuksia sydänkohtausten uusiutumisen estossa ei hyödynnetä”, kertoo sydäntautien professori Juha Sinisalo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Tutkimuksen aikana potilaat saavat muun muassa elintapavalmennusta sekä lääkehoidon optimointia. Tutkijat tavoittelevat potilaille pysyviä käytösmuutoksia, ja näihin aiotaan päästä tarjoamalla potilaille tutkimukseen varta vasten suunniteltuja älypuhelinsovelluksia.

Sovelluksen avulla pyritään esimerkiksi estämään lääkityksen lopettaminen. Moni sydäntautipotilas kun lopettaa pysyväksi tarkoitetun lääkityksen jo ensimmäisen vuoden aikana.

”Potilaiden kannalta lopputulos on, että äkkinäisiä sydäninfarkteja ja -kuolemia tapahtuu vähemmän ja he pysyvät työkykyisinä pidempään. Yhteisön kannalta tuloksena on, että terveydenhuollon kustannukset pienenevät”, tutkimusjohtaja Laaksonen kertoo.

Tutkimuksessa käytetään uusinta diagnostiikkaa korkean riskin tunnistamiseen. Tutkijat hyödyntävät muun muassa suomalaista Hertta-testiä, joka tunnistaa sydänkohtaus- ja diabetesriskin, Euroopan Kardiologiyhdistys ESC:n elintapaohjeita ja Oulussa kehitettyä digitaalista Onnikka-elintapaohjausta.

Tutkimukseen osallistuvissa kuudessa maassa on 30 kliinistä keskusta, jotka keräävät tutkimukseen osallistuvat potilaat. Suomessa kliinisiä keskuksia ovat Helsingin yliopistollinen keskussairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Oulun yliopistollinen sairaala ja Mehiläinen.